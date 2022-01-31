Организована доследственная проверка по факту смерти 47-летнего мужчины в Калининске Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Накануне, 30 января, в амбаре организации по реализации сельскохозяйственной продукции в Калининске рабочими было обнаружено тело 47-летнего мужчины. Врачами «скорой» была констатирована его смерть.

Видимых повреждений на теле мужчины при внешнем осмотре не выявлено. Для установления точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.