На грузовом терминале станции Анисовка Приволжской

магистрали открыли склад временного хранения. Получать

импортные грузы железнодорожным транспортом стало еще

удобнее.

Саратовская область граничит с республикой Казахстан на участке

более 550 км, однако в регионе, в том числе Анисовке действовали

лишь зоны таможенного контроля (ЗТК). Это означало, что для

каждого поступавшего груза выделялась территория,

примыкающая к железнодорожным путям, выставлялось временное

ограждение, оформлялась соответствующая разрешительная

документация. Далее по заявке железнодорожников в Анисовку

выезжали сотрудники таможни.

Главное неудобство для грузополучателей заключалось в том, что

груз, по постановке в ЗТК, должен находиться в вагонах до

завершения всех таможенных процедур, при этом подвижной

состав необходимо было вернуть зарубежному собственнику в

определенный срок, установленный нормативами.

– В конце 2021 года совместно с Саратовской таможней проведена

работа по открытию склада временного хранения на грузовом

терминале станции Анисовка. Стороны договорились, и

результатом стало свидетельство о включении в реестр владельцев

складов временного хранения (СВХ) от 21 февраля 2022 года.

Документ подписан руководителем Саратовской таможни Сергеем

Овсянниковым, – пояснил заместитель начальника Приволжской

дирекции по управлению терминально-складским комплексом

Антон Кравченко.

Теперь прибывший из-за границы в Анисовку груз можно

выгрузить на открытую площадку склада, а порожние вагоны могут

быть отправлены в обратный путь до завершения всех таможенных

процедур.Территория нового склада занимает более 1700 кв. м. Вокруг

выставлены ограждение и поясняющие таблички. Дополнительного

финансирования и увеличения штата сотрудников грузового

терминала для обслуживания СВХ не потребовалось.

– В новых условиях растаможка грузов и другие обязательные

процедуры контроля станут удобнее, что в итоге оценят клиенты –

бизнес-компании и физические лица. Мы ожидаем, что

активизируется коммерческая деятельность экспортного сегмента

рынка. Это касается не только регионального уровня, но и грузов

транспортного коридора «Север-Юг». В условиях западных

санкций ждем увеличения грузопотока из стран ближнего

зарубежья, Китая, Ирана, – подчеркнул Антон Кравченко.

Возможно, первым грузоотправителем, который по-новому пройдет

таможенный контроль в Анисовке, станет постоянный клиент

дирекции –поставщик томатной пасты из Китая. Бизнесмены уже

интересовались созданными условиями приема груза.