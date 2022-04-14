На грузовом терминале станции Анисовка Приволжской
магистрали открыли склад временного хранения. Получать
импортные грузы железнодорожным транспортом стало еще
удобнее.
Саратовская область граничит с республикой Казахстан на участке
более 550 км, однако в регионе, в том числе Анисовке действовали
лишь зоны таможенного контроля (ЗТК). Это означало, что для
каждого поступавшего груза выделялась территория,
примыкающая к железнодорожным путям, выставлялось временное
ограждение, оформлялась соответствующая разрешительная
документация. Далее по заявке железнодорожников в Анисовку
выезжали сотрудники таможни.
Главное неудобство для грузополучателей заключалось в том, что
груз, по постановке в ЗТК, должен находиться в вагонах до
завершения всех таможенных процедур, при этом подвижной
состав необходимо было вернуть зарубежному собственнику в
определенный срок, установленный нормативами.
– В конце 2021 года совместно с Саратовской таможней проведена
работа по открытию склада временного хранения на грузовом
терминале станции Анисовка. Стороны договорились, и
результатом стало свидетельство о включении в реестр владельцев
складов временного хранения (СВХ) от 21 февраля 2022 года.
Документ подписан руководителем Саратовской таможни Сергеем
Овсянниковым, – пояснил заместитель начальника Приволжской
дирекции по управлению терминально-складским комплексом
Антон Кравченко.
Теперь прибывший из-за границы в Анисовку груз можно
выгрузить на открытую площадку склада, а порожние вагоны могут
быть отправлены в обратный путь до завершения всех таможенных
процедур.Территория нового склада занимает более 1700 кв. м. Вокруг
выставлены ограждение и поясняющие таблички. Дополнительного
финансирования и увеличения штата сотрудников грузового
терминала для обслуживания СВХ не потребовалось.
– В новых условиях растаможка грузов и другие обязательные
процедуры контроля станут удобнее, что в итоге оценят клиенты –
бизнес-компании и физические лица. Мы ожидаем, что
активизируется коммерческая деятельность экспортного сегмента
рынка. Это касается не только регионального уровня, но и грузов
транспортного коридора «Север-Юг». В условиях западных
санкций ждем увеличения грузопотока из стран ближнего
зарубежья, Китая, Ирана, – подчеркнул Антон Кравченко.
Возможно, первым грузоотправителем, который по-новому пройдет
таможенный контроль в Анисовке, станет постоянный клиент
дирекции –поставщик томатной пасты из Китая. Бизнесмены уже
интересовались созданными условиями приема груза.