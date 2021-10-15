В АО «Облкоммунэнерго» приступили к широкому внедрению в филиалах – предприятиях городских и межрайонных электрических сетей – автоматизированного программного комплекса «Мобильный контролёр». Данная новация является собственной разработкой энергокомпании и позволяет обеспечить точность, прозрачность, оперативность в процессе мониторинга и контроля за электропотреблением.

Теперь для загрузки обходного листа контролер с помощью смартфона считывает с бумажного документа специальный QR-код и загружает в электронном виде задание с сервера. В процессе посещения граждан-потребителей производится фотофиксация прибора учёта и его показаний, а также занесение сведений в соответствующую программу. При сохранении данных определяется геопозиция конкретного прибора учета, а информация передаётся на сервер для автоматической обработки и анализа.

На сегодняшний день работа «мобильных контролёров» активно ведётся в Энгельсских МЭС, Марксовских ГЭС, Балашовских МЭС, Петровских ГЭС. Успешно прошло внедрение новации в Аркадакских ГЭС, Ершовских МЭС, Калининском отделении филиала Балашовские МЭС, Пугачевских ГЭС и Ртищевских ГЭС. Для этих целей приобретено и направлено в филиалы 140 современных смартфонов.

«С начала реализации проекта «Мобильный контролёр» нам удалось с 58 до 89 процентов увеличить охват снятия показаний приборов учёта по гражданам-потребителям. Объёмы по разногласиям с гарантирующим поставщиком сократились в десятки раз и практически приблизились к минимальным», — прокомментировал эффект от внедрения программного комплекса генеральный директор Вадим Ойкин.

Напомним, внедрение и распространение проекта «Мобильный контролёр» является одним из 12 направлений Концепции цифровой трансформации АО «Облкоммунэнерго», к реализации которой в настоящее время приступили на предприятии. По мнению менеджмента, новые подходы позволят выйти на более высокий уровень в организации управленческих процессов и будут способствовать повышению эффективности работы энергокомпании.