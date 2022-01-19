В Саратовской области в розничной продаже аптек насчитывается более 150 тысяч упаковок противовирусных препаратов различной формы, более 250 тысяч пачек жаропонижающих средств. Об этом сообщает руководитель территориального органа Росздравнадзора Андрей Баратов.

—Проанализированы данные о наличии антибиотиков для лечения осложнений при и после COVID-19. В наличии имеется около 300 тысяч упаковок таблетированных препаратов. Кроме того, в продаже находится более 150 тысяч упаковок отхаркивающих муколитических средств, -рассказал чиновник.