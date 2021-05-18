Жительница улицы Степана Разина Аткарска Наталья Тапешко обнаружила в старом деревянном доме под полами древнюю икону и пачку документов начала ХХ века. Об этом сообщает «Аткарская газета».

Лик иконы неразличим, но на окладе читается церковно-славянская надпись «Господь Вседержитель». Ее горожанка намерена передать в храм. Отмечается, что период активного богоборчества приходился на двадцатые-тридцатые годы прошлого века, а значит, и икона может относится к периоду этого времени.

Кроме того, гражданка обнаружила документы — счета типографии и книжного магазина Василия Миловидова за 1911 и 1908 год. Судя по ним, там торговали учебниками физики, педагогики, грамматики и художественная литература, в том числе знаменитым приключенческим романом «Робинзон Крузо». Это владелец первой в городе типографии, которая располагалась на улице Петровской (ныне Советская). В