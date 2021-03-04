На встрече председателя Государственной думы Вячеслава Володина с учителями, воспитателями и родительским сообществом в Аткарске обсудили возможности для увеличения финансирования на текущее содержание школ, а также нехватку учителей-предметников. По словам депутата Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Виктории Костенко, подход спикера госдумы к решению имеющихся в сфере образования вопросов положительно оценивают большинство людей.

— Тот механизм, который предложил Вячеслав Викторович для ухода от практики сборов средств с родителей школьников на те или иные нужды образовательного учреждения, класса – безусловно, вызывает только положительные отклики как у родителей учащихся, так и у представителей сферы образования. Понимая, что у школы или детского сада будет достаточно финансирования на те или иные нужды, руководству образовательных учреждений не придется задумываться над тем, где найти средства на самое необходимое. Как депутат областной думы, со своей стороны готова оказать любую помощь, чтобы добиться качественной реализации данной инициативы председателя Государственной думы, – отметила Костенко.