Молодой житель Аткарска избил пенсионерку в ее же квартире, сообщает СУ СКР.

Следствие считает, что ночью с 21 на 22 декабря прошлого года 21-летний пьяный парень выбил ногой дверь квартиры 81-летней старушки и зашел внутрь. Там он избил пожилую женщину и скрылся с места преступления. Пострадавшая с трудом вызвала медиков, которые увезли ее в больницу и оказали помощь.

Во время допроса подозреваемый признался в содеянном. На него завели уголовное дело за незаконное проникновение в жилище и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас оно направлено в суд на рассмотрение.