В Аткарском районе служба спасения готовится к прохождению весеннего паводка. Сегодня, 1 апреля, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин осмотрел временную лодочную переправу через реку Медведица на улице Карла Маркса в Аткарске.

Этот участок традиционно подтапливает, переливая мост через реку. Уровень воды здесь ежегодно поднимается на несколько метров.

На месте уже организован штаб экстренных служб и проводятся тренировки, доставлены плавсредства. В распоряжении муниципалитета есть все ресурсы, необходимые на период весеннего половодья.