Вчера, 1 января, в Аткарском районе Саратовской области спасатели помогли девушкам выбраться со станции, об этом рассказали в пресс-службе областной службы спасения.

Сообщение о проблеме поступило в облспас в 20:25. На пульт оперативного дежурного сообщили, что в Аткарском районе у ж/д станция Капеллы застряли две девушки 17-и и 19-и лет. Они очень сильно замерзают.

Сотрудники областной службы спасения и полиция вывезли девушек до ближайшего пункта жизнеобеспечения. Идет выяснение обстоятельств случившегося.