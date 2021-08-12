Вчера, 11 августа, в Саратовской области в ДТП погиб 57-летний пассажир легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

В 10:15 на 1-м километре автодороги «Урбах — Ждановка — Новоузенск — Александров Гай — граница с Республикой Казахстан» 33-летний водитель автомобиля «десятки», который ехал от трассы А-298 в сторону Новоузенска, не справился с управлением — машина съехала с дороги и перевернулась.

57-летний мужчина скончался на месте. 21-летний пассажир «десятки» доставлен с травмами в больницу, ему было назначено амбулаторное лечение.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.