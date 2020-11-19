Ребенок погиб в ДТП в центре Аткарска Саратовской области, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

Сегодня в обед на улице Ленина в Аткарске 42-летняя женщина на Nissan Almera при повороте не уступила дорогу 36-летнему водителю ВАЗ-2106 и столкнулась с ним. В результате ДТП серьезные травмы получил восьмилетний мальчик.

Ребенок был доставлен в больницу, где умер на руках медиков.

Как сообщается, мальчик находился на заднем сидении автомобиля и не был пристегнут.

Обстоятельства выясняются.