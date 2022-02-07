С начала 2022 года в Саратовской области пострадали 14 детей в авариях.

Всего в январе 2022 года таковых было 12, один ребенок погиб.

С 7 по 12 февраля проведут рейд по безопасности юных пассажиров.

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