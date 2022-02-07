Домой Рубрики Новости Саратова В авариях на саратовских дорогах с начала года пострадали 14 детей РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В авариях на саратовских дорогах с начала года пострадали 14 детей По Новости Саратова - 07.02.2022 55 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber С начала 2022 года в Саратовской области пострадали 14 детей в авариях. Всего в январе 2022 года таковых было 12, один ребенок погиб. С 7 по 12 февраля проведут рейд по безопасности юных пассажиров. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В минздраве Саратовской области пообещали разобраться с очередями в Балаковских больницах В «Т Плюс» объяснили, для чего им нужны документы саратовцев Прием к приставам в Саратове и Энгельсе закрыт из-за коронавируса ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В минздраве Саратовской области пообещали разобраться с очередями в Балаковских больницах Новости Саратова - 07.02.2022 0 В министерстве здравоохранения Саратовской области прокомментировали публикацию "Новостей Саратова", в которой рассказывалось о жалобах жителей Балакова на очереди к детским врачам. Напомним, жалоба появилась в... В «Т Плюс» объяснили, для чего им нужны документы саратовцев 07.02.2022 В авариях на саратовских дорогах с начала года пострадали 14 детей 07.02.2022 Прием к приставам в Саратове и Энгельсе закрыт из-за коронавируса 07.02.2022 «Ростелеком» завершил строительство точек Wi-Fi в малых селах Саратовской области 07.02.2022