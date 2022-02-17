Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины, найденного в одном из аварийных домов Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня утром, 17 февраля, бригада рабочих подготовилась к сносу аварийного дома на улице Международной и обнаружила в одной из квартир труп мужчины 40-45 лет.

Эксперт выявил следы насильственной смерти в виде ссадин и кровоподтеков на голове.

Сейчас специалисты узнают личность и обстоятельства смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.