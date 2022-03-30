В общественном транспорте Саратова стали экономить на бумаге для чеков.
Жители областного центра сообщают, что в автобусах и маршрутках вместо обычных чеков об оплате проезда стали выдавать маленький талон с единственной надписью «Оплачено».
Такая мера явно связана с экономией чековой бумаги.
Из-за подорожания бумаги в 3-4 раза горожане стали также получать платежки только в электронном виде.
Предприимчивые саратовцы продают на сайтах бесплатных объявлений так называемые «оборотки» — использованные с одной стороны листы бумаги.