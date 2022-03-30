В общественном транспорте Саратова стали экономить на бумаге для чеков. 

Жители областного центра сообщают, что в автобусах и маршрутках вместо обычных чеков об оплате проезда стали выдавать маленький талон с единственной надписью «Оплачено».

Такая мера явно связана с экономией чековой бумаги. 

Из-за подорожания бумаги в 3-4 раза горожане стали также получать платежки только в электронном виде. 

Предприимчивые саратовцы продают на сайтах бесплатных объявлений так называемые «оборотки» — использованные с одной стороны листы бумаги. 

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