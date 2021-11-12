Накануне, 11 ноября, сотрудники министерства транспорта проверили в саратовских автобусах соблюдение масочного режима. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Во время проведения рейда водители маршрутов № 11 «Солнечный – Музейная площадь» и № 33 «Техническая — Музейная площадь» находились за рулем в масках.

-Пассажиры и водители стали более дисциплинированы. За последние несколько рейдовых мероприятий мы видим, что не было выявлено ни одного водителя общественного транспорта, нарушающего масочный режим.

В отношении пассажиров продолжают вести работу сотрудники полиции. Как мы видим сегодня, также практически нет пассажиров, у которых бы отсутствовали маски на лице, — прокомментировал ситуацию Денис Сергеев, начальник отдела регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси и административной практики областного минтранса.