В Татищевском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором двое человек погибли, а еще двое — ранены, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Около полутора часов назад на трассе Р-22 «Саратов-Воронеж» лоб в лоб столкнулись Ford Focus и Lada Granta. Обе машины из-за удара сильно искорежило, спасателям, при помощи специальной техники, пришлось, буквально извлекать пострадавших из салонов автомобилей.

В результате ДТП погибли две пассажирки из обеих машин — 57 и 25 лет. Водители — 59 и 32 лет, госпитализированы с травмами в тяжелом состоянии.

Фото: ГИБДД и облспас