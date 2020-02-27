В Балакове пропала 21-летняя девушка. Об этом пишут в группе «Подслушано Балаково».

25 февраля около полуночи Александра Харлова позвонила маме и сообщила, что едет на такси из села Хлебновка к родителям домой. Но она так и не доехала.

С тех пор о ней никто не слышал, а телефон девушки недоступен. Родители сообщили, что Саша всегда с собой носит паспорт.

Вероятнее всего, она бла одета в белую куртку и черные джинсы. На руках есть татуировки: скрипичный ключ, четыре круглых знака на левой руке, «mom» на правой руке.

Если вы знаете о местонахождении Александры, просим вас сообщить по телефонам: +7(927) 141-30-79 Любовь (мама), +7(937) 224-65-16 Виктор (папа). А также по экстренному номеру 02.