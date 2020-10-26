Этой осенью в Балакове были отремонтированы четыре крупных пешеходных участка: на улице Титова, набережной Леонова, улицы 30 лет Победы и проспекте Героев. Денежные средства на эти цели были выделены городу, благодаря инициативе депутата Государственной думы Николая Панкова.

Выполнение ремонтных работ постоянно находилось под его личным контролем и контролем общественных советов жителей.

Во время одной из рабочих встреч Николай Панков, выслушав мнения жителей, пообещал, что качество уложенного на пешеходные дорожки асфальта будет проверяться специализированной лабораторией. Депутат свое слово сдержал: в Балаково, чтобы взять образцы асфальта на техническую экспертизу, приехали представители лаборатории дорожных исследований СГТУ. Вырубки материала были сделаны в присутствии подрядчика на каждом из четырех новых тротуаров и отправлены в Саратов. Выемки, оставшиеся после взятия проб, заделают быстро, чтобы они не несли угрозы безопасности пешеходов.

Как пояснил заведующий лабораторией Михаил Мельников, в лаборатории СГТУ у образцов асфальта будут проверены основные технические характеристики на соответствие требованиям.

— Когда обсуждали ремонт тротуаров с общественным советом, сразу сказал, что направлю специалистов лаборатории, чтобы проверить качество работы подрядчиков. И если будут нарушения, то строителям надо будет их переделывать за свой счёт. Проверка показала, что несоответствий по качеству немного, но там, где они есть, асфальт будет уложен заново. Такое же исследование проведём в Вольске, где ремонтируется восемь больших участков пешеходных дорожек. Главное — это качество тротуаров, комфорт и безопасность для наших жителей, — отметил Николай Панков.