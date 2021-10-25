Дорожные рабочие в Балакове закатали опавшую листву в асфальт. Об этом сообщили жители города, выложив в социальные сети кадры появившегося «гербария».

— Осенние узоры от наших подрядчиков. … Это новый Балаковский тренд! Гербарий, замурованный в асфальт! Почему-то есть уверенность, что проверяющая фирма пропустит, скоро снежок укроет все эти прелести, а весной асфальт и так сойдет на нет и все будет шито-крыто. Так и живем, — подписала фотографии местная жительница.

Люди уточняют, что такой асфальт замечен близ улицы Ленина.