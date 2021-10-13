В Балакове идет благоустройство пляжа, которое обсуждал с инициативной группой жителей депутат ГД Николай Панков.

На пляже в 1 микрорайоне Балаково подрядная организация установила искусственные источники питьевой воды. Коммуникации к ним уже подведены. Сегодня рабочие приступят к установке 20 стационарных зонтов, которые будут находиться на пляже круглогодично. Позже появится 30 лежаков. Стационарные шезлонги имеют прочный каркас и бетонную основу. Это позволит балаковцам отдыхать на них в любое время года.

Также в рамках благоустройства территории будет установлена детская игровая система. Площадка предусмотрена для игр с песком. Такое оборудование будет установлено в Балаково впервые. Также на пляже выполнены работы по обустройству волейбольной и баскетбольной площадок, установлена трибуна, спасательная вышка, раздевалки и душевые кабины. Выполнено устройство пешеходной части, установлены лавочки и урны. Ранее была проведена расчистка дна водоема, на оба берега завезен чистый песок.

Балаковцы рассказали, что зона отдыха в этом месте пользуется популярностью, но территория нуждается в уходе и благоустройстве. По словам Панкова, обустройство пляжа поможет обеспечить не только комфорт, но и безопасность людей.