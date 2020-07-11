Вчера, 10 июля, примерно с 23:00 до 01:00 на улице 30 лет Победы в Балакове компания молодых людей избила мужа и его жену. Об этом появился пост в социальных сетях.

Дочь пострадавших Ирина Абдряшитова согласилась рассказать журналисту информационного портала «Новости Саратова» подробности произошедшего. Она сообщила, что поздно вечером ее родители возвращались домой после поминок. По дороге они встретили компанию молодых людей примерно 23 лет, состоящую из четырех парней и трех девушек.

— Молодые люди спросили у моего отца сигарету. На что мой отец ответил: «Я не курю и вам не советую». Молодые люди восприняли это как упрёк, начали возмущаться и накинулись на отца со словами «Не вам советы давать». Сначала в драку полез один парень и положил на асфальт моего отца с двух ударов, далее позвал остальных, чтобы добить. Заступаться пошла моя мама с криками: «Да что вы делаете?», — хотела разнять, но девушки взяли ее за волосы, стали избивать ногами и руками, — сообщила дочь пострадавших.

У данного происшествия, видимо, были свидетели, потому что женщина с первого этажа заметила что-то неладное и вызвала «скорую». Ирина Абдряшитова сегодня встретится со свидетелем, чтобы уточнить подробности инцидента.

В результате драки у мужа с женой многочисленные травмы. Молодые люди перестали избивать пострадавшего мужчину только после того, как тот, лежа на асфальте, не смог двигаться. Компания испугалась содеянного и сбежала с места происшествия, оставив супругов.

Сегодня семья идет писать заявление в полицию, в данный момент они ищут других свидетелей ситуации.