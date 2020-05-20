Балаковский «Центр военно-патриотического воспитания молодежи и подростков «НАБАТ» ищет родственников воинов, участников Великой Отечественной войны. Информация об этом опубликована в соцсети ВКонтакте.

Нужна информация о красноармейцах 507 стрелкового полка и 148 стрелковой дивизии:

Шарамов Григорий Иванович, родился 15 августа 1913 года в селе Злобинка Балаковского района. Известно, что Григорий был женат на Шарамовой Пелагее Никифоровне.

Юрин Михаил Михайлович, родился 13 января 1913 года в селе Макарьево Балаковского района. Михаил был женат на Клавдии Юриной, а девичья фамилия его матери — Ларцева.

Стешенко Иван Абрамович, родился 12 марта 1012 года в поселке Новониколаевский Балаковского района. Известны только инициалы родственника Ивана — Стешенко Д. Р.

Волков Дмитрий Павлович, родился в 1911 году в селе Березово Пугачевского района. Родственница Волкова Валентина, проживет в Балаково, на улице Октябрьская, 15.

Если вам что-то известно о родственниках этих воинов позвоните по телефону 8 (8453) 39-30-49, или напишите на электронную почту nabat_balakovo@mail.ru

Напомним, что 2020 год в Росси объявлен Годом памяти и славы.