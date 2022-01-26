Очистку кровли жилого многоквартирного дома в Балакове 25 января проводила Управляющая компания ООО «УК на Шевченко».

Как сообщили жильцы дома номер 97, где удаляли наледь с крыши, сотрудники компании при этом сбили не только сосульки, но и газовую трубу, а также один кондиционер.

По словам очевидцев, из поврежденной трубы пошел газ, который долго не могли перекрыть.

Проживающих в пятиэтажке пришлось эвакуировать, так как в квартирах пахло газом.

Владельцам квартиры, у которых был сбит упавшей наледью кондиционер, в УК сообщили, что управляющая компания не несет ответственности, так как тот был установлен якобы незаконно.