Школьница переходила дорогу по «зебре».

Как сообщили «Новостям Саратова» в областной ГИБДД, дорожный инцидент был зарегистрирован вечером 13 августа в Балакове на улице Комарова.

Под колеса легкового автомобиля угодила 15-летняя девочка, — уточнили госавтоинспекторы.

По предварительным данным, в половине десятого вечера возле дома № 15 автомобилист 24-х лет управлял машиной «Lada Granta» и превысил допустимый скоростной режим.

В этот момент дорогу переходила девочка, которая угодила под машину. С травмами подростка отправили в травматологию.