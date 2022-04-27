В Балакове планируется уменьшить часть Центрального городского парка. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ Саратова.

По словам представителей Народного фронта, городская администрация собирается передать два гектара парка под строительство частной «Академии футбола».

— Город не только лишится более 300 взрослых, здоровых деревьев, которые попадут под вырубку, но и значительной площади парковой зоны. Для города с высокой экологической нагрузкой, где находится атомная станция, это вопрос, затрагивающий напрямую здоровье и благополучие жителей, — поделилась лидер общественного движения «Наши люди», член регионального штаба Народного фронта Ольга Бурутина.

Представители ОНФ также отметили, что на протяжении нескольких лет территорию благоустраивали и улучшали за счет средств национального проекта.