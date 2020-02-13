В Балакове осудили жительницу Москвы за убийство.

В СУ СКР рассказали, что вечером 10 февраля 2019 года коллеги одной из автомоек города выпивали дома у оного из них. Сожительница 25-летнего мужчины, приехавшая из столицы, негативно отреагировала на внезапное застолье. Из-за этого возлюбленные поссорились.

Желая нейтрализовать конфликт 30-летний гость начал флиртовать с женщиной, но она только больше разозлилась. Когда аргументы кончались, злоумышленница схватила нож и заколола им приятеля любовника. После этого она скоропостижно собрала вещи и уехала в Москву.

В настоящее время суд приговорил убийцу к семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.