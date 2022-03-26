Сегодня, 25 марта, 63-летний мужчина находился на участке местности, расположенном около гаражного бокса ГСК «Монтажник 2003» в Балакове Саратовской области, где занимался ремонтом своего автомобиля.

По предварительным данным, для ремонта мужчина подлез под автомобиль, который был зафиксирован посредством домкрата, однако в этот момент машина рухнула. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Следователем совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр тела мужчины. Проводится судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.