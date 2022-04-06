Городские власти вводят временный запрет на въезд на местные кладбища.

Как сообщили в МБСПУ «Комбинат благоустройства», на погостах будут проводить так называемые санитарные дни.

Уборка территории с захоронениями запланирована с 18 по 22 апреля.

В это время въезд на кладбища на легковых автомобилях будет закрыт, так как для работ задействуют тяжелую технику.

Исключение будет сделано для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также пожилых людей, которые не могут передвигаться без посторонней помощи.

В предстоящие после ограничений субботу и воскресенье доступ на кладбища в обычном режиме вновь будет открыт.