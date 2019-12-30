В Балакове назначен новый городской прокурор Александр Бурлаченко. Приказ о назначении подписал Генпрокурор РФ.

Ранее он был помощником прокурора Калининского районе, заместителем прокурора Федоровского и Калининского районов, заместителем начальника отдела и начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона.

С октября 2013 года был на должности заместителя Красноармейского межрайонного прокурора.