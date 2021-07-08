В ландшафтном парке «Летний» в Балакове Саратовской области открылся новый спортивный объект. Строительством этого спортивно-игрового комплекса занималась первичная профсоюзная организация Балаковской АЭС.

Идею возведения спортивного комплекса подали сотрудники атомной станции – участники команды Балаковской АЭС по пейнтболу «Братство волка». Спортсмены- атомщики являются многократными призерами этапов Кубка России и входят в десятку лучших в стране.

— Мы создали комфортные условия и для профессиональных спортсменов, и для зрителей. Помимо оборудованного надувными укрытиями игрового поля, на площадке смонтированы трибуны в три ряда, есть раздевалки и помещение для хранения инвентаря. По всей территории комплекса установлены прожекторы, позволяющие играть даже после захода солнца. На поле выстелено натуральное покрытие – более тысячи квадратных метров рулонного газона, – подчеркнул профсоюзный лидер атомной станции Петр Сорокин.

На новом спортивном комплексе также можно проводить соревнования по мини- футболу, тимбилдингу или открытые тренировки различных спортивных секций. Это отлично продемонстрировали воспитанники секции дзюдо и цирковой студии «Фиеста» центра культуры и спорта АЭС «Антарес». Во время торжественной церемонии открытия объекта они провели тренировку на свежем воздухе.