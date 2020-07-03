Несколько минут назад в Балакове Саратовской области молодой парень получил ножевое ранение. Видеозапись опубликована в группе в социальных сетях.

Судя по кадрам видеозаписи, что-то между собой не поделили несколько молодых людей и один из них напал с ножом на другого. У пострадавшего резаные раны живота. Ему оказывают помощь медики.

В пресс-службе регионального ГУ МВД пока не в курсе произошедшего и пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

(Поскольку видеозапись сопровождается матерными комментариями, редакция инфорпортала «Новости Саратова» наложила поверх оригинальной звуковой дорожки свою)

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here