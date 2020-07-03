Несколько минут назад в Балакове Саратовской области молодой парень получил ножевое ранение. Видеозапись опубликована в группе в социальных сетях.

Судя по кадрам видеозаписи, что-то между собой не поделили несколько молодых людей и один из них напал с ножом на другого. У пострадавшего резаные раны живота. Ему оказывают помощь медики.

В пресс-службе регионального ГУ МВД пока не в курсе произошедшего и пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

(Поскольку видеозапись сопровождается матерными комментариями, редакция инфорпортала «Новости Саратова» наложила поверх оригинальной звуковой дорожки свою)