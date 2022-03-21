В Балакове Саратовской области у рынка «Мадонна» замечены пенсионерки, продающие сахар стаканами.

Как сообщает «Газета Балаково», стоимость стакана составляла в среднем 30 рублей.

— Если учесть, что в стакане около 180 граммов сахара, за килограмм старушки выручали по 170 рублей, — подсчитало издание.

Очевидцы сообщили, что при приближении представителей органов правопорядка, пенсионерки тут же скрывались с насиженного места, прихватив с собой сахар.

Также без внимания эту новость не оставил глава Балаковского района Сергей Грачев. По факту спекуляции сахаром на совещании он обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

— Мне ежедневно поступают обращения от балаковцев о том, что в магазинах очень быстро разбирают сахар и полки пустые. В то же время стали приходить сообщения, что местные жители торгуют сахаром на улице по завышенным ценам. Стоимость доходит до 150-180 рублей за килограмм. Есть случаи, когда продают в стаканах по 100 рублей. Конечно, это недопустимо, — отметил чиновник.

Сотрудники полиции заметили, что официальных жалоб к ним не поступало. При наличии обращений они пообещали провести проверки.