Местные жители грешат на маслозавод.

Так, в паблике «Типичный Балаково» соцсети ВКонтакте появилось тревожное сообщение, автор которого зафиксировал большую свалку из шелухи от семян подсолнуха.

— Мы с семьëй всë лето катались на великах по выходным за ГЭС. И стали замечать к середине лета, что маслозавод устроил за городом вывоз отходов. На развилке, где поворот на Хвалынск и на Вольск. К началу осени там уже просто огромная несанкционированная свалка! Они загадили огромную площадь своими отходами! Всë в шелухе от семечек подсолнуха. Просто огромные горы! Не дай бог вспыхнет всë это. Там много диких животных, постоянно видим зайцев и косуль. Прошу администрацию города обратиться в экологический отдел и решить этот вопрос в срочном порядке! Иначе в скором времени такими темпами там не останется и клочка земли, всë будет в горах шелухи.

В качестве доказательства автор сообщения, пожелавший остаться инкогнито, приложил красноречивые фотографии. На них виден масштаб наносимого урона окружающей среде. Ситуация осложняется ещё и тем, что такая шелуха очень часто самовоспламеняется. А это уже чревато лесным пожаром.

Фото: соцсети