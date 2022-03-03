Пожар произошел днем 2 марта в квартире на 5-м этаже в одном из многоквартирных домов Балакова Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС, о возгорании спасателям стало известно в 11.13 и они сразу выехали на место происшествия на улицу Степная в составе трех пожарных расчетов.

Выяснилось, что там воспламенились вещи в комнате на площади 10 кв. метров.

После тушения возгорания эксперты пришли к выводу, что квартира вспыхнула из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.