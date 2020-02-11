В Балакове ищут 29-летнего местного жителя.

Виктор Ковалев пропал месяц назад. 6 января он ушел из дома и больше не возвращался.

Мужчина ростом 173 сантиметра, нормального телосложения, с серо-голубыми глазами и короткими русыми волосами.

Последний раз его видели в черно-красной куртке с капюшоном, черных утепленных брюках, черных кроссовках и черной вязанной шапке.

Если у вас есть информация о местонахождении Виктора просьба сообщить по телефону 8(905) 385-03-88 Марина или экстренному номеру 02.