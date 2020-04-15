Вчера вечером, 14 апреля, в Балакове горел частный дом, сообщает ГУ МЧС.

Инцидент случился на улице Крупская. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, обошлось без пострадавших.

Тушить огонь выезжали 13 человек на трех пожарных расчетах.

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