В балаковский больнице скончался пациент с covid-19. Об этом на ежедневном брифинге заявил замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

Он уточнил, что у больного была диагностирована пневмония, а также имелись хронические заболевания. Однако коронавирус стал ключевым фактором смерти пациента. Всего в Саратовской области скончались восемь человек, у которых был подтвержден covid-19.

Шувалов напомнил, что за сутки заболели 32 человека в нашем регионе и число инфицированных достигло 359. Из них трое детей.