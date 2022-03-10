В Балакове Саратовской области суд вынес обвинительный приговор трем местным жителям по новой статье КоАП о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Как сообщили в пресс-службе Балаковского районного суда, три балаковца организовали и провели одиночные пикеты, держа в руках плакаты, содержание которых «направлено на искажение и дискредитацию задач по использованию Вооруженных Сил РФ».

Напомним, эту статью (20.3.3 КоАП) ввели сразу после начала специальной военной операции России на Донбассе и Украине.

В итоге два гражданина оштрафованы каждый на 50 тысяч рублей, третий – на 38 тысяч рублей.

Также местный суд наказал организатора несанкционированного пикета (часть 2 статьи 20.2 КоАП), который провел его 24 февраля в Балакове.

Вместе с супругой и дочерью балаковец смотрел телевизор и наблюдал за событиями на Украине, после чего решил напечатать на листах бумаги протестные лозунги с критикой действий ВС РФ.

С лозунгами, осуждающими спецоперацию на Украине, семья пришла на площадь возле администрации Балаковского района и показала свою гражданскую позицию.

Пикетчики сделали фотографии своей акции и выложили их в соцсети «ВКонтакте».

Суд решил, что акция носила незаконный характер, и назначил ее организатору 10 суток ареста.