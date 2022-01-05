За 110 кв метров вторичного жилья житель Балакова Саратовской области просит 13,5 млн рублей.

Обьявление о продаже элитной квартиры в многоквартирном доме с консьержкой у городской администрации на Трнавской, 6 появилось на сайте Авито.

Автор объявления утверждает, что это уникальное предложение, так как квартира с дизaйнecким peмонтом, где «вce пpодумaно до мeлочeй».

Жилплощадь из 3-х комнат продаётся со всей «начинкой» из дорогой импортной мебели и прочих аксессуаров.

Однако балаковцы не оценили продаваемую квартиру на 13,5 млн рублей, сообщив, что за такие деньги лучше купить квартиру в Москве или же приобрести в Балакове 4 подобных жилплощади, чтобы выгодно затем сдавать их в наем.