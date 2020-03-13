В Балакове снова случился инцидент, но на этот раз без пострадавших. В сети Матвей Санин опубликовал фото, как в доме на Набережной Леонова, 24 упал балкон.

Пресс-секретарь балаковской администрации Надежда Болдырева оперативно передала сообщение корреспондента «НС» в единую дежурно-диспетчерскую службу.

— На место уже выехали специалисты. Там обвалился фасад, а не плита, но необходимые меры все равно будут приняты, — сообщила Болдырева.

Шустрые комментаторы уже обсудили фотографии.

— У вас стабильность обрушилась, — шутит Евгений Хромцов.

А Александр Алексеев призвал напомнить детям, что гулять под балконами опасно.