В Балакове управляющие компании просят жильцов не пользоваться лифтом. Информация об этом появилась в соцсетях.

В объявлении сказано, что эти меры позволят не допустить распространения китайской инфекции.

— В исполнении рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции просьба не заходить в кабину лифта более двух человек и максимально пользоваться лестницей, — пишет ООО «УК Синергия».

Ранее в ведомстве посоветовали пожилым людям реже выходить из дома и соблюдать карантинный режим.