ДТП произошло накануне в Балакове Саратовской области.

Как сообщили в соцсетях очевидцы происшествия, на пересечении улицы Вокзальная и Ивановское шоссе, под мостом на село Ивановка автомобиль BMW белого цвета врезался в световую опору.

При этом значительные повреждения получила не только иномарка немецкого производства, но и сам железобетонный столб. Конструкция опоры значительно деформировалась.

Дорожные службы города уже приняли решение о замене опоры на новую.

Теперь здесь будет висеть светофор.

О состоянии самого водителя, устроившего ДТП со столбом, информация пока не поступала.

Фото: соцсети