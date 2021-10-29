ДТП произошло накануне в Балакове Саратовской области.
Как сообщили в соцсетях очевидцы происшествия, на пересечении улицы Вокзальная и Ивановское шоссе, под мостом на село Ивановка автомобиль BMW белого цвета врезался в световую опору.
При этом значительные повреждения получила не только иномарка немецкого производства, но и сам железобетонный столб. Конструкция опоры значительно деформировалась.
Дорожные службы города уже приняли решение о замене опоры на новую.
Теперь здесь будет висеть светофор.
О состоянии самого водителя, устроившего ДТП со столбом, информация пока не поступала.
Фото: соцсети