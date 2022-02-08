Насилие в отношении несовершеннолетней пассажирки совершил в Балакове водитель автобуса маршрута N9.

Жительница города Лана Разгуляева, мама пострадавшей девочки рассказала о происшествии:

— Сегодня 8.02.2022 г. около двух часов дня водитель автобуса номер 9, госномер 729 совершил неправомерные действия по отношению к моей дочери К.

В 1 мкр. дочь села в автобус (случайно забыла деньги дома) и должна была выйти через остановку на «АТК».

Когда К. хотела выйти из автобуса, водитель целенаправленно прищемил ребенка в дверях автобуса, чтобы она не успела выйти и провез ее дальше по маршруту.

Прошу обратить внимание на неадекватность в поведении водителя, таким людям нельзя возить людей на общественном транспорте, что он сделает дальше??? Если останется безнаказанным, плюс ко всему он выражался матерными словами, обращаясь к ребёнку!!

Ставшая свидетелем происшествия пассажирка этого автобуса Дарья Красовская сообщила следующее:

— Ехала с работы сегодня на этой маршрутке и была крайне удивлена тому, что у водителя этого нет никакой ответственности за своих пассажиров, если он работает с людьми и психует так, пусть пьёт успокоительные, не мешающие вождению транспорта. Была свидетелем этого поступка с девочкой. Люди стали очень злыми и с каждым днём всё хуже.

Мама девочки, которую прищемил дверью водитель, пыталась поговорить с ним позже. Но он повел себя, со слов женщины, хамски и не извинился. Женщина сделала фото гражданина, который позволяет себе применять физическое и нравственное насилие к пасссажирам, в том числе детям.