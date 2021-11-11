Домой Рубрики Новости Саратова В Балакове водитель протаранил березу РубрикиНовости СаратоваПроисшествия В Балакове водитель протаранил березу По Новости Саратова - 11.11.2021 70 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Инцидент произошёл днём 11 ноября в Балакове Саратовской области. Как сообщили очевидцы происшествия, на улице Чапаева автомобиль «Cherry» снес березу. В столкновении с деревом пострадал 48-летний водитель иномарки. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Костин предложил лишать премии главврачей за недочеты Житель Аркадака снял 40 тысяч рублей с карты собутыльника Бусаргин: Предлагаю обратиться бизнесменам за поддержкой в мой секретариат ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Балакове водитель протаранил березу Новости Саратова - 11.11.2021 0 Инцидент произошёл днём 11 ноября в Балакове Саратовской области. Как сообщили очевидцы происшествия, на улице Чапаева автомобиль "Cherry" снес березу. В столкновении с деревом пострадал 48-летний... Костин предложил лишать премии главврачей за недочеты 11.11.2021 Житель Аркадака снял 40 тысяч рублей с карты собутыльника 11.11.2021 Бусаргин: Предлагаю обратиться бизнесменам за поддержкой в мой секретариат 11.11.2021 Безработный саратовец потратил 5 тысяч с потерянной пенсионером карты 11.11.2021