Инцидент произошёл днём 11 ноября в Балакове Саратовской области.

Как сообщили очевидцы происшествия, на улице Чапаева автомобиль «Cherry» снес березу.

В столкновении с деревом пострадал 48-летний водитель иномарки.

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