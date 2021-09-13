Система детского здравоохранения в Балакове Саратовской области переживает затяжной кризис.

Речь в первую очередь, о педиатрической помощи, в том числе на дому.

Горожане отмечают, что дозвониться в регистратуру двух имеющихся государственных детских поликлиник нереально. А если и получится, то не менее, чем с 300-й попытки.

— Моему возмущения нет предела!!!! С четверга не могу записать в поликлинику №2 детей. Вечно номер занят. В пятницу поехала, отстаяла очередь в регистратуру. Оказалось, компьютер не работает и телефон тоже. Как это вообще, а как быть родителям, кому нужено вызвать врача? Поехала сегодня: очередь в регистрату чуть не до входной двери. Ни о какой дистанции и речи быть не может, а те, кто с температурой, в очереди в 1-й кабинет, так там вообще как в консервной банке. Хочется обратиться к администрация Балаковского муниципального района, неужели нельзя установить дополнительные телефоны, купить им журналы для регистрации вызовов и записи к врачу? — так описала сложившуюся ситуацию в соцсетях Елена Пономарева, жительница Балакова.

В комментариях пользователи рассказали, что столкнулись с такой же проблемой. Так, Анна Турункина пишет, что вызвала врача с 313-го раза и приложила скрин звонков с телефона. И хотя дозвонилась, врача долго нет, — уточняет женщина.

Напомним, ранее в Балаковском районе более 10 лет не было детского эндокринолога. Доктор появился лишь в конце 2016 года. А до этого дети ездили в Саратов. Окулист — 1 на весь район, так что попасть к нему можно минимум через месяц. Ортопед, также бывший единственным, недавно уволился. Сокращается и количество участковых педиатров, из-за чего участки уплотняются, создавая очереди к врачам. Попасть к врачам детям сложно. Порой надо день провести в поликлинике, чтобы получить необходимую медицинскую помощь.

Фото: соцсети