Возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца в Балакове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

4 апреля в подъезде многоэтажки по улице 20 лет ВЛКСМ 27-летняя местная жительница спускалась со своей трехмесячной дочерью. Ребенок находился в люльке и не был там зафиксирован.

На лестнице девочка выпала из люльки и ударилась головой. 5 апреля от полученных травм она скончалась в больнице.

В отношении матери возбуждено уголовное дело. Следователи осуществляют сбор информации о родителях ребенка и выполнении ими своих обязанностей.