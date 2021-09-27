В городе Балаково Саратовской области начала благоустройство еще четырех территорий.

Трнавская ведется демонтаж асфальтового покрытия. Сейчас рабочие демонтируют бордюр в районе дома 26\5. Здесь планируется сделать дорожки из асфальта и брусчатки.

Ведутся работы в районе магазина Меркурий по улице степная, где недавно демонтировали незаконно установленные ларьки. Здесь появятся асфальтовые дорожки и лавочки. На этом участке также обновят уличное освещение и высадят новые деревья.

Начаты работы по благоустройству сквера в седьмом микрорайоне. Здесь планируют установить детскую площадку, лавочки и урны, а также отремонтировать четыре пешеходные дорожки и обновить уличное освещение. Перед информационным центром Балаковской АЭС положат тротуарную плитку.

Территория перед Городским Дворцом культуры также будет обновлена. Здесь заменят асфальт, уличное освещение, бордюрный камень, а также расширят проезд.