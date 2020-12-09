Студенческий совет Балаковского медицинского колледжа представил кандидатуры студентов на персональные надбавки к стипендиям.

Напомним, во время рабочей поездки в район депутат госдумы Николай Панков встретился со студентами и сотрудниками станции скорой помощи. Один из самых острых вопросов сегодня – нехватка медицинских кадров на местах. Он предложил старшекурсникам остаться работать в родном городе. Тем, кто примет такое решение, депутат будет выплачивать персональную надбавку к стипендии.

Студенческий совет колледжа предложил свои кандидатуры на выплату надбавки. Это учащиеся выпускных групп специальности «Лечебное дело», которые планируют работать на станции скорой помощи в Балаково. А трое из них – уже работают там. Ребята не имеют задолженностей по учебе и активно участвуют в общественной жизни колледжа. По их словам, надбавка к стипендии будет для них хорошей поддержкой на выпускном курсе.

Кристина Шишкина сейчас получает второе медицинское образование, одновременно работает на станции скорой помощи. Здесь же планирует остаться после окончания колледжа.

— Материальная поддержка имеет очень большое значение, когда одновременно учишься и работаешь. Приходится очень непросто: иногда в день больше двадцати вызовов, — рассказала она.

Будущий фельдшер Максим Федоров одновременно с учебой занимается волонтерством. В период пандемии коронавирусной инфекции он помогает доставлять лекарства и продукты жителям, находящимся на самоизоляции.

— Еще одно направление – просветительская работа. Проводим встречи со школьниками и жителями, разъясняем им меры профилактики различных заболеваний, говорим о вреде курения. Все это очень важно для здоровья людей, — отметил Максим Федоров.