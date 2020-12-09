Студенческий совет Балаковского медицинского колледжа представил кандидатуры студентов на персональные надбавки к стипендиям.

Напомним, во время рабочей поездки в район депутат Госдумы Николай Панков встретился со студентами и сотрудниками станции скорой помощи. Один из самых острых вопросов сегодня – нехватка медицинских кадров на местах. Он предложил старшекурсникам остаться работать в родном городе. Тем, кто примет такое решение, депутат будет выплачивать персональную надбавку к стипендии.

Студенческий совет колледжа предложил свои кандидатуры на выплату надбавки. Это учащиеся выпускных групп специальности «Лечебное дело», которые планируют работать на станции скорой помощи в Балаково. А трое из них – уже работают там. Ребята не имеют задолженностей по учебе и активно участвуют в общественной жизни колледжа. По их словам, надбавка к стипендии будет для них хорошей поддержкой на выпускном курсе.

Кристина Шишкина сейчас получает второе медицинское образование, одновременно работает на станции скорой помощи. Здесь же планирует остаться после окончания колледжа.

—Материальная поддержка имеет очень большое значение, когда одновременно учишься и работаешь. Приходится очень непросто: иногда в день больше двадцати вызовов, — рассказала она.

Будущий фельдшер Максим Федоров одновременно с учебой занимается волонтерством. В период пандемии коронавирусной инфекции он помогает доставлять лекарства и продукты жителям, находящимся на самоизоляции.

—Еще одно направление – просветительская работа. Проводим встречи со школьниками и жителями, разъясняем им меры профилактики различных заболеваний, говорим о вреде курения. Все это очень важно для здоровья людей, — отметил Максим Федоров.