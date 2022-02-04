Металлургическое производство в Балакове планируют расширить.

Об этом президенту России Владимиру Путину сообщили на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

— За два пандемийных года мы создали более полутора тысяч новых рабочих мест, а сегодня в городе Балаково Саратовской области мы реализуем проект строительства нового электрометаллургического завода на три тысячи рабочих мест. Интересно, что на этом производстве мы будем выпускать 150-метровые рельсы – самые длинные железнодорожные рельсы в мире. Это всё будет полностью производиться из вторсырья, полностью с закрытым водооборотом, с минимальными парниковыми выбросами,-сообщил глава металлургического холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко.